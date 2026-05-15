«Ак Барс» впервые в этом плей-офф проиграл на домашнем льду

«Ак Барс» потерпел поражение от «Локомотива» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 со счётом 1:4 и впервые в этом плей-офф проиграл на домашнем льду. Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

Ранее казанцы трижды победили дома челябинский «Трактор» в 1/8 финала плей-офф КХЛ (3:2 ОТ, 4:2, 2:1 ОТ). В серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» дважды обыграл минское «Динамо» в Казани (4:0, 3:2) и одержал две домашние победы над магнитогорским «Металлургом» (4:1, 4:1).

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется

