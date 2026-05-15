Генменеджер «Филадельфии» высказался о тренировочном режиме Мичкова на лето

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о тренировочном режиме российского нападающего Матвея Мичкова на лето.

«Он сказал нам, что проведёт здесь некоторое время. Мы обсуждали, что тренировочный лагерь в следующем году будет короче. Это с ним обсудили. Он знает, что должен быть готов с первого дня лагеря», — приводит слова Бриера журналист Джейми Баскоу на своей странице в социальной сети Х.

В минувшем регулярном чемпионате 21-летний Мичков провёл 81 матч, в которых отметился 20 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей. В плей-офф на его счету один голевой пас в девяти играх.