Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Просто невероятно. Я много раз говорил, что у нас опытная команда, много ветеранов, третий финал подряд. Такой опыт не купишь, его нужно пережить, это одна из наших сильных сторон.

Николаев приболел, поэтому ввели в состав Волкова, довольны его игрой, его тренировки вылились в то, что он хорошо сыграл», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется