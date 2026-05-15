Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

«Просто невероятно. Я много раз говорил, что у нас опытная команда, много ветеранов, третий финал подряд. Такой опыт не купишь, его нужно пережить, это одна из наших сильных сторон.

Николаев приболел, поэтому ввели в состав Волкова, довольны его игрой, его тренировки вылились в то, что он хорошо сыграл», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется

