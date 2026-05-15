Хартли — о поездке на игру на поезде: мы — «Локомотив», в этот раз у нас не было вариантов
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поездке в Казань на третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:1, 2-1) на поезде.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4) 0:2 Паник – 17:32 (5x5) 1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5) 1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5) 1:4 Каюмов – 59:50 (en)
«Мы — «Локомотив», в этот раз у нас не было вариантов, но готовы ещё раз проехаться на поезде, он был очень комфортным. Если придётся — это абсолютно нормально, сегодня происходили вещи намного хуже, чем поездка на поезде. Вы видели игру», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Отметим, на первые два матча серии в Ярославль «Ак Барс» также приехал на поезде в связи с напряжённой ситуацией с авиасообщением.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.
* если потребуется
