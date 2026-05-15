Хартли — о поездке на игру на поезде: мы — «Локомотив», в этот раз у нас не было вариантов

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поездке в Казань на третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:1, 2-1) на поезде.

«Мы — «Локомотив», в этот раз у нас не было вариантов, но готовы ещё раз проехаться на поезде, он был очень комфортным. Если придётся — это абсолютно нормально, сегодня происходили вещи намного хуже, чем поездка на поезде. Вы видели игру», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Отметим, на первые два матча серии в Ярославль «Ак Барс» также приехал на поезде в связи с напряжённой ситуацией с авиасообщением.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется