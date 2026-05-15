Хартли — о Миллере: не думаю, что его можно остановить — это большой талант
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера в финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между командами. Сегодня, 15 мая, состоялась третья игра серии, которая завершилась победой ярославской команды со счётом 4:1 (счёт в серии 2-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4) 0:2 Паник – 17:32 (5x5) 1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5) 1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5) 1:4 Каюмов – 59:50 (en)
«Исаев лучший вратарь, всё время бьётся до конца, очень атлетичный, ментально сильный, к тому же прекрасный человек — это дорого стоит. Митчелл Миллер? Не думаю, что можно его остановить – это большой талант», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.
* если потребуется
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2026
-
22:46
-
22:44
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:54
-
21:36
-
21:04
-
20:42
-
20:24
-
20:12
-
19:52
-
19:50
-
19:34
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:49
-
18:36
-
18:20
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:28
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:32