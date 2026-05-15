Хартли — о Миллере: не думаю, что его можно остановить — это большой талант

Хартли — о Миллере: не думаю, что его можно остановить — это большой талант
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об игре защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера в финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между командами. Сегодня, 15 мая, состоялась третья игра серии, которая завершилась победой ярославской команды со счётом 4:1 (счёт в серии 2-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

«Исаев лучший вратарь, всё время бьётся до конца, очень атлетичный, ментально сильный, к тому же прекрасный человек — это дорого стоит. Митчелл Миллер? Не думаю, что можно его остановить – это большой талант», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется

Миллер из «Ак Барса» повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина
