Нападающий «Ак Барса» Яшкин высказался о поражении от «Локомотива»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Не удалось забить как минимум. Понятно, что были удаления, большинство, надо было забивать. Статистика говорит сама за себя, надо доводить броски до вратаря. Объяснение простое, залог успеха понятен.

Мы хорошо готовы были физически, но нужно правильные решения принимать, мы хорошо отыграли второй период, где-то не бросили, не туда пас отдали. Подготовка видна, но нужно правильные действия предпринимать и забирать матч», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.