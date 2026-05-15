Форвард «Ак Барса» Яшкин: надо собраться и выдать свою лучшую игру

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после поражения от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 заявил, что надо сосредоточиться на себе и выдать свою лучшую игру.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

«Митчелл Миллер? Это мастерство, скорость. Всем наглядно видно, как и почему он забивает. Рихард Паник? Не надо обращать внимание ни на кого конкретного, бросил с угла, попал — бывает. Надо сосредоточиться на себе. Чувствуем поддержку болельщиков, надо собраться и выдать свою лучшую игру», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется

