Форвард «Ак Барса» Яшкин: надо собраться и выдать свою лучшую игру

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после поражения от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 заявил, что надо сосредоточиться на себе и выдать свою лучшую игру.

«Митчелл Миллер? Это мастерство, скорость. Всем наглядно видно, как и почему он забивает. Рихард Паник? Не надо обращать внимание ни на кого конкретного, бросил с угла, попал — бывает. Надо сосредоточиться на себе. Чувствуем поддержку болельщиков, надо собраться и выдать свою лучшую игру», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется