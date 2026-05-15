Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Локомотива» в третьем матче серии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Уступили прежде всего в нацеленности на ворота. Соперник выжал голы из своих моментов, а мы – нет. Плотная игра, надо было больше угрожать воротам, не всё получалось. Матчи могут по-разному складываться, надо к этому готовиться, что-то доставать из себя. Идёт серия, идём шаг за шагом.

Мы всегда анализируем происходящее, идём с опытом, какие-то моменты учитываем при подготовке к матчу и из нашего прошлого. Каждый матч может складываться по-разному, мы прилагаем все усилия для успеха.

На протяжении всего сезона ведём активную игру в атаке, защитников подключаем впереди, не всё работает, сегодня недостаточно было таких моментов, но мы разберём матч. Соперник изучает нас, мы изучаем их», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.