Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал причины поражения от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Создавали моменты, у нас хорошие моменты были, но не получилось немного в завершении. Понимаем, на какой стадии играем, где-то эмоции были, но хорошо оборонялись. Так сложился матч, но он не закончился в первом периоде, мы играли до конца, создавали моменты, в том числе в пятиминутном большинстве, но не хватило реализации.

На протяжении всего матча сложно всё время доминировать, где-то инициатива у нас была, где-то у соперника, он использовал свои моменты, а мы — нет. Такое бывает. Артём Галимов? Индивидуальности мы не обсуждаем, идёт командная работа, ребята делают много полезного, бывает, что чего-то не хватает. Дорога? Мы так же и в Ярославль ехали на поезде, как я и говорил, надо быть готовым к игре в любых обстоятельствах», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.