Дыняк: хотел немного по-другому сыграть, в следующий раз сыграю в борт
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4) 0:2 Паник – 17:32 (5x5) 1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5) 1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5) 1:4 Каюмов – 59:50 (en)
«Не вижу никакого преимущества у «Локомотива». Не сказал бы, что кто-то доминировал, но они реализовали свои моменты, а мы — нет. Немного агрессии не хватило под воротами.
В эпизоде с третьей шайбой «Локомотива» *********, хотел немного по-другому сыграть, в следующий раз сыграю в борт. Дмитрий Кателевский выходил один на один с вратарём соперника, он всё хорошо сделал, но где-то не хватило хладнокровия, везения», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
