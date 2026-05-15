Дыняк: хотел немного по-другому сыграть, в следующий раз сыграю в борт

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Не вижу никакого преимущества у «Локомотива». Не сказал бы, что кто-то доминировал, но они реализовали свои моменты, а мы — нет. Немного агрессии не хватило под воротами.

В эпизоде с третьей шайбой «Локомотива» *********, хотел немного по-другому сыграть, в следующий раз сыграю в борт. Дмитрий Кателевский выходил один на один с вратарём соперника, он всё хорошо сделал, но где-то не хватило хладнокровия, везения», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.