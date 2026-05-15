«Ещё не максимум». Берёзкин — о победе «Локомотива» в третьей игре финала Кубка Гагарина
Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин высказался о победе над «Ак Барсом» (4:1, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

– За счёт чего не дали «Ак Барсу» мощно начать матч, как было в Ярославле?
– Забрасывали шайбу в глубину, шли в форчек, забирали её. Играли в тело, доставляли шайбу до ворот.

– Согласитесь, что Даниил Исаев провёл лучший матч в серии?
– Не буду хвалить Даню, сегодня вся команда хорошо сыграла. Каждый внёс свой вклад в победу. Результат закономерен.

– Расскажите про первый гол.
– Здорово, неожиданный бросок был. Довели шайбу до ворот, попал по крутящейся шайбе и забил.

– Боб Хартли после прошлого матча сказал, что команде нужно залезть в рабочие сапоги. Как интерпретировали эти слова?
– Всё очень просто — шайбу в глубину, играть в тело, забирать её, выигрывать пятак, блокировать броски.

– Реализовали слова, получается?
– Думаю, да, но это ещё не наш максимум, – передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

