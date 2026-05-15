«Хорошо уснул, укачало». Берёзкин — о поездке в Казань на поезде

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин высказался о поездке в Казань на третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:1, 2-1) на поезде.

– Как на вас сказалась поездка на поезде?

– С детства любил на поездах кататься. Потом хорошо уснул, укачало.

– Не нервировала сама ситуация – летите или не летите?

– Мы команда профессионалов, должны быть готовы к любому раскладу. Все в одинаковых условиях. Главное, что происходило на льду.

– Смена Береглазова стала решающей?

– Парни здорово сыграли, терпеливо. Все клюшки в центр. За счёт этого не получилось забить сопернику. Один из определяющих факторов нашей победы.

– Импульс всей команде передаётся?

– Да.

– Нанесли первое домашнее поражение «Ак Барсу» в этом плей-офф. Как-то особенно готовились к этому?

– Это финал Кубка Гагарина. Тут нет разницы — дома или на выезде. Каждый матч начинается со счёта 0:0. Всё зависит от тех, кто выходит на лёд.

– Показалось, что на «Татнефть-Арене» потише, чем на «Арене-2000». Как вам показалось?

– Наши болельщики — большие красавцы, у нас на арене здорово заряжали. Жалко, что мы проиграли во втором матче. Есть куда прибавлять, – передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.