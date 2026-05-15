Тодд: не сказал бы, что до «Локомотива» мы встречались со слабыми соперниками

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Локомотив» — отличная команда, они победили в прошлом году, у них уже третий финал подряд, но не сказал бы, что мы до этого встречались со слабыми соперниками. Неважно, с кем мы играем, нам нужны ровно те же вещи для успеха, что и раньше. Счёт по серии ничего для нас не меняет.

Были три удаления в начале матча, ребята бились в меньшинстве, но немного не хватило удачи. Пропустили гол, у нас были шансы, но не смогли их реализовать. Нужно выйти и быть лучше соперника», — передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.