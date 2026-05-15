Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о состоянии здоровья Тимура Билялова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Тимура Билялова.

«Тимур Билялов? Доктора смотрят. Мы тщательно смотрим на функциональное состояние и принимаем решение по составу, в особенности по вратарям», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

За пять минут до конца матча нападающий «Локомотива» Александр Полунин врезался в Билялова. По итогам этого эпизода форвард получил пятиминутный штраф за колющий удар.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется