Тодд рассказал о нереализованном моменте в концовке матча «Ак Барса» с «Локомотивом»

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд рассказал о своём нереализованном моменте в концовке третьего матча финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (1:4, 1-2).

«Мне выдали отличный пас от Хмелевски, но думал, шайба ляжет раньше, а она перескочила клюшку. Надо быть готовым и к таким моментам. Такое случается в хоккее, надо продолжать делать то же, что мы делали — создавали моменты, они не могли смениться, даже в том моменте в концовке, где шайба перескочила — такое случается.

Гол Миллера был из атаки, когда шашки наголо идут, но таких атак будет мало в этой серии, команды играют строго, минимум ошибок, как можно меньше оплошностей. Один-два момента будут с такими атаками, в основном будут атаки такие, как когда мы закрывали их в зоне атаки, не давали им смениться. Нужно идти в жёсткие участки площадки», — передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.