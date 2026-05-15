Защитник «Локомотива» Рафиков оценил победу в третьем матче финала Кубка Гагарина

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

– Посмотрели видео, разобрали ошибки. Было много большинства в первом периоде, там перехватили инициативу.

– Не ёкнуло, когда получили пятиминутное удаление в концовке?

– Спецбригады будут многое решать. Верим друг в друга. Даже Сане [Полунину] ничего не сказали по этому поводу. Были уверены, что должны справиться с этим.

– Были ли у вас когда-нибудь пятиминутные смены, как у Береглазова?

– Не знаю насчёт пяти минут, но были по две-три минуты смены. Там главное — позиционно сыграть, сильно не бегать. И чтобы партнёры помогали.

– Как восстанавливаются люди после таких смен?

– Подышал 30 секунд, готов дальше (смеётся).

– Это дало уверенности вам?

– Придало сил. Ребята хорошо отзащищались. Ребята, которые в это время сидели на лавке, понимали, что нужно перевести игру в зону атаки и играть там после такой смены.

– Были опасения, что поездка на поезде негативно скажется на вашей игре?

– Нет, все в одинаковых условиях. Хорошо поспали, ничего страшного.

– Задело ли, что пропустили пять шайб на своей площадке в предыдущей игре? Что помогло так хорошо закрыть соперника в этом матче?

– Неважно, сколько они забили у нас дома. Мы всё равно проиграли — без разницы, 0:1 или 1:5. Конечно, неприятно, когда столько залетает на нашей площадке. Обращали внимание, что «Ак Барс» хорошо начинает дома, постарались сыграть правильно во всех трёх зонах, — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.