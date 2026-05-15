Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Локомотива» Рафиков оценил победу в третьем матче финала Кубка Гагарина

Защитник «Локомотива» Рафиков оценил победу в третьем матче финала Кубка Гагарина
Комментарии

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

– Посмотрели видео, разобрали ошибки. Было много большинства в первом периоде, там перехватили инициативу.

– Не ёкнуло, когда получили пятиминутное удаление в концовке?
– Спецбригады будут многое решать. Верим друг в друга. Даже Сане [Полунину] ничего не сказали по этому поводу. Были уверены, что должны справиться с этим.

– Были ли у вас когда-нибудь пятиминутные смены, как у Береглазова?
– Не знаю насчёт пяти минут, но были по две-три минуты смены. Там главное — позиционно сыграть, сильно не бегать. И чтобы партнёры помогали.

– Как восстанавливаются люди после таких смен?
– Подышал 30 секунд, готов дальше (смеётся).

– Это дало уверенности вам?
– Придало сил. Ребята хорошо отзащищались. Ребята, которые в это время сидели на лавке, понимали, что нужно перевести игру в зону атаки и играть там после такой смены.

– Были опасения, что поездка на поезде негативно скажется на вашей игре?
– Нет, все в одинаковых условиях. Хорошо поспали, ничего страшного.

– Задело ли, что пропустили пять шайб на своей площадке в предыдущей игре? Что помогло так хорошо закрыть соперника в этом матче?
– Неважно, сколько они забили у нас дома. Мы всё равно проиграли — без разницы, 0:1 или 1:5. Конечно, неприятно, когда столько залетает на нашей площадке. Обращали внимание, что «Ак Барс» хорошо начинает дома, постарались сыграть правильно во всех трёх зонах, — передаёт слова Рафикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Ак Барс» провалил домашний матч финала. «Локомотив» в двух шагах от Кубка Гагарина!
Видео
«Ак Барс» провалил домашний матч финала. «Локомотив» в двух шагах от Кубка Гагарина!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android