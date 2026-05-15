Нападающий «Ак Барса» Тодд высказался о самых неприятных игроках «Локомотива»
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд после поражения от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 ответил на вопрос о самых неприятных игроках ярославской команды.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4) 0:2 Паник – 17:32 (5x5) 1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5) 1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5) 1:4 Каюмов – 59:50 (en)
«Не буду называть конкретного игрока в команде соперника, против которого неприятно играть. Но, на самом деле, не думаю, что это прежде всего Рихард Паник. Я, в принципе, не думаю об игроках соперника, а после свистка разное бывает», – передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.
* если потребуется
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2026
-
23:44
-
23:36
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:54
-
21:36
-
21:04
-
20:42
-
20:24
-
20:12
-
19:52
-
19:50
-
19:34
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:49
-
18:36
-
18:20
-
18:14
-
18:02