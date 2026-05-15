Нападающий «Ак Барса» Тодд высказался о самых неприятных игроках «Локомотива»

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд после поражения от «Локомотива» (1:4, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 ответил на вопрос о самых неприятных игроках ярославской команды.

«Не буду называть конкретного игрока в команде соперника, против которого неприятно играть. Но, на самом деле, не думаю, что это прежде всего Рихард Паник. Я, в принципе, не думаю об игроках соперника, а после свистка разное бывает», – передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется