Сборная США проиграла Швейцарии на старте чемпионата мира — 2026

Сегодня, 15 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:1.

На третьей минуте нападающий сборной Швейцарии Пиус Зутер забил первый гол. На 12-й минуте форвард Свен Андригетто удвоил преимущество швейцарской команды. На 49-й минуте нападающий Алекс Стивз сократил отставание сборной США. На 57-й минуте форвард Кен Егер вернул швейцарцам былое преимущество, установив окончательный счёт — 3:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. США и Швейцария выступают в группе А с командами Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Латвии и Финляндия.