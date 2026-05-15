США – Швейцария, результат матча 15 мая 2026 года, счет 1:3, чемпионат мира по хоккею-2026

Сборная США проиграла Швейцарии на старте чемпионата мира — 2026
Комментарии

Сегодня, 15 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:1.

ЧМ-2026 . Группа A
15 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
США
Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Зутер (Андригетто, Мозер) – 02:03     0:2 Андригетто (Мальгин, Зутер) – 11:19     1:2 Стивз (Линдгрен, Борген) – 48:45     1:3 Егер (Кнак, Кукан) – 56:21    

На третьей минуте нападающий сборной Швейцарии Пиус Зутер забил первый гол. На 12-й минуте форвард Свен Андригетто удвоил преимущество швейцарской команды. На 49-й минуте нападающий Алекс Стивз сократил отставание сборной США. На 57-й минуте форвард Кен Егер вернул швейцарцам былое преимущество, установив окончательный счёт — 3:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. США и Швейцария выступают в группе А с командами Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Латвии и Финляндия.

