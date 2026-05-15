Чехия одержала уверенную победу над сборной Дании на ЧМ-2026

Сегодня, 15 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Чехии и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 4:1.

На девятой минуте нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик забил первый гол. На 11-й минуте форвард Даниэль Воженилек удвоил преимущество чешской команды. На 44-й минуте нападающий Роман Червенка забросил третью шайбу чехов. На 58-й минуте форвард Миккель Огор сократил отставание сборной Дании. На последней минуте нападающий Матей Блюмель вернул Чехии былое преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Чехия и Дания выступают в группе B с командами Италии, Словакии, Норвегии, Словении, Канады и Швеции.