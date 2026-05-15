Чехия – Дания, результат матча 15 мая 2026 года, счет 4:1, чемпионат мира по хоккею-2026

Чехия одержала уверенную победу над сборной Дании на ЧМ-2026
Сегодня, 15 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Чехии и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2026 . Группа B
15 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
4 : 1
Дания
1:0 Кубалик (Флек) – 08:50     2:0 Воженилек (Томашек) – 10:00     3:0 Червенка (Блюмель, Томашек) – 43:32     3:1 Огор (Олесен, Блихфельд) – 57:30 (pp)     4:1 Блюмель (Седлак, Червенка) – 59:08    

На девятой минуте нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик забил первый гол. На 11-й минуте форвард Даниэль Воженилек удвоил преимущество чешской команды. На 44-й минуте нападающий Роман Червенка забросил третью шайбу чехов. На 58-й минуте форвард Миккель Огор сократил отставание сборной Дании. На последней минуте нападающий Матей Блюмель вернул Чехии былое преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Чехия и Дания выступают в группе B с командами Италии, Словакии, Норвегии, Словении, Канады и Швеции.

Грандиозный сюрприз от Канады и главная надежда Швейцарии. Топ главных звёзд ЧМ-2026
