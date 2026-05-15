Сегодня, 15 мая, состоялся третий матч финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча финальной серии плей-офф КХЛ на 15 мая 2026 года:

«Ак Барс» — «Локомотив» — 1:4 (счёт в серии — 1-2).

Серия продлится до четырёх побед. Первые две встречи прошли в Ярославле — 11 и 13 мая. Следующая игра в Казани запланирована на 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

На стадии полуфиналов «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».