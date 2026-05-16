Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта и оштрафовала Тортореллу

НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта и оштрафовала Тортореллу
Комментарии

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала главного тренера «Вегас Голден Найтс» Джона Тортореллу на $ 100 тыс. и лишила клуб выбора во втором раунде драфта НХЛ 2026 года за нарушение правил работы со СМИ после шестой игры с «Анахайм Дакс» (5:1) в четвертьфинале Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
15 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Марнер (Карлссон, Теодор) – 01:02     0:2 Хауден (Марнер) – 08:30 (sh)     0:3 Теодор (Гертл) – 17:19 (pp)     1:3 Гранлунд (Терри, Карлссон) – 32:46 (pp)     1:4 Дорофеев (Барбашёв) – 42:52     1:5 Дорофеев (Андерссон, Ханифин) – 53:32    

Торторелла проигнорировал обязательную пресс-конференцию после матча, а сам клуб не открыл для журналистов раздевалку, предоставив для общения лишь трёх игроков.

В НХЛ сообщают, что «наложение этих санкций последовало за предыдущими предупреждениями, вынесенными клубу относительно соблюдения им правил взаимодействия со СМИ и других связанных с ними правил».

«Вегас» сможет обжаловать эти санкции, а рассмотрение апелляции состоится на следующей неделе. Клуб выиграл серию с «Дакс» (4-2).

Материалы по теме
Джон Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода «Вегаса» в полуфинал Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android