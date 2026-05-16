НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта и оштрафовала Тортореллу

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала главного тренера «Вегас Голден Найтс» Джона Тортореллу на $ 100 тыс. и лишила клуб выбора во втором раунде драфта НХЛ 2026 года за нарушение правил работы со СМИ после шестой игры с «Анахайм Дакс» (5:1) в четвертьфинале Кубка Стэнли.

Торторелла проигнорировал обязательную пресс-конференцию после матча, а сам клуб не открыл для журналистов раздевалку, предоставив для общения лишь трёх игроков.

В НХЛ сообщают, что «наложение этих санкций последовало за предыдущими предупреждениями, вынесенными клубу относительно соблюдения им правил взаимодействия со СМИ и других связанных с ними правил».

«Вегас» сможет обжаловать эти санкции, а рассмотрение апелляции состоится на следующей неделе. Клуб выиграл серию с «Дакс» (4-2).