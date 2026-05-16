«Вегас» отказался комментировать решение НХЛ по послематчевым событиям в Анахайме

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» в соцсети Х сообщил, что ознакомился с решением лиги по послематчевым событиям прошедшей шестой игры серии с «Анахайм Дакс» (5:1, 4-2) в четвертьфинале Кубка Стэнли.
Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла не принял участие в послематчевой пресс-конференции, а клуб не пустил журналистов в раздевалку. За нарушение работы со СМИ НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта-2026, а самого Тортореллу оштрафовала на $ 100 тыс.
«Клуб «Голден Найтс» осведомлён о сегодняшнем заявлении НХЛ относительно послематчевой пресс-конференции после шестой игры в Анахайме. Организация не будет давать дальнейших комментариев», — сказано в заявлении.
«Вегас» имеет право подать апелляцию, которая будет рассмотрена на следующей неделе.
- 16 мая 2026
-
01:14
-
00:27
-
00:20
- 15 мая 2026
-
23:54
-
23:48
-
23:44
-
23:36
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
23:02
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:54
-
21:36
-
21:04
-
20:42
-
20:24
-
20:12
-
19:52
-
19:50
-
19:34
-
19:16
-
19:10
-
19:00