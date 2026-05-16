«Вегас» отказался комментировать решение НХЛ по послематчевым событиям в Анахайме

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» в соцсети Х сообщил, что ознакомился с решением лиги по послематчевым событиям прошедшей шестой игры серии с «Анахайм Дакс» (5:1, 4-2) в четвертьфинале Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
15 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Марнер (Карлссон, Теодор) – 01:02     0:2 Хауден (Марнер) – 08:30 (sh)     0:3 Теодор (Гертл) – 17:19 (pp)     1:3 Гранлунд (Терри, Карлссон) – 32:46 (pp)     1:4 Дорофеев (Барбашёв) – 42:52     1:5 Дорофеев (Андерссон, Ханифин) – 53:32    

Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла не принял участие в послематчевой пресс-конференции, а клуб не пустил журналистов в раздевалку. За нарушение работы со СМИ НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта-2026, а самого Тортореллу оштрафовала на $ 100 тыс.

«Клуб «Голден Найтс» осведомлён о сегодняшнем заявлении НХЛ относительно послематчевой пресс-конференции после шестой игры в Анахайме. Организация не будет давать дальнейших комментариев», — сказано в заявлении.

«Вегас» имеет право подать апелляцию, которая будет рассмотрена на следующей неделе.

