«Вегас» отказался комментировать решение НХЛ по послематчевым событиям в Анахайме

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» в соцсети Х сообщил, что ознакомился с решением лиги по послематчевым событиям прошедшей шестой игры серии с «Анахайм Дакс» (5:1, 4-2) в четвертьфинале Кубка Стэнли.

Главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла не принял участие в послематчевой пресс-конференции, а клуб не пустил журналистов в раздевалку. За нарушение работы со СМИ НХЛ лишила «Вегас» выбора во втором раунде драфта-2026, а самого Тортореллу оштрафовала на $ 100 тыс.

«Клуб «Голден Найтс» осведомлён о сегодняшнем заявлении НХЛ относительно послематчевой пресс-конференции после шестой игры в Анахайме. Организация не будет давать дальнейших комментариев», — сказано в заявлении.

«Вегас» имеет право подать апелляцию, которая будет рассмотрена на следующей неделе.