Павел Дорофеев — лучший в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026
Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев вышел в лидеры снайперской гонки в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
15 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Марнер (Карлссон, Теодор) – 01:02     0:2 Хауден (Марнер) – 08:30 (sh)     0:3 Теодор (Гертл) – 17:19 (pp)     1:3 Гранлунд (Терри, Карлссон) – 32:46 (pp)     1:4 Дорофеев (Барбашёв) – 42:52     1:5 Дорофеев (Андерссон, Ханифин) – 53:32    

Нападающий забросил две шайбы в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (5:1) и довёл свой счёт до девяти голов в 12 матчах плей-офф. Таким образом, Дорофеев обошёл одноклубника канадского форварда Бретта Хаудена, у которого на текущий момент восемь шайб при аналогичном количестве игр.

Третье место среди снайперов с семью шайбами делят форварды: Логан Стэнковен («Каролина Харрикейз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Мэтт Болди («Миннесота Уайлд») и ещё один нападающий «Вегаса» канадец Митчелл Марнер.

После этой победы «Вегаса» вышел в финал Западной конференции плей-офф, где проведёт серию с обладателем Президентского кубка «Колорадо».

