Павел Дорофеев — лучший в гонке снайперов Кубка Стэнли сезона-2025/2026

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев вышел в лидеры снайперской гонки в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Нападающий забросил две шайбы в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (5:1) и довёл свой счёт до девяти голов в 12 матчах плей-офф. Таким образом, Дорофеев обошёл одноклубника канадского форварда Бретта Хаудена, у которого на текущий момент восемь шайб при аналогичном количестве игр.
Третье место среди снайперов с семью шайбами делят форварды: Логан Стэнковен («Каролина Харрикейз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Мэтт Болди («Миннесота Уайлд») и ещё один нападающий «Вегаса» канадец Митчелл Марнер.
После этой победы «Вегаса» вышел в финал Западной конференции плей-офф, где проведёт серию с обладателем Президентского кубка «Колорадо».
