Юров может покинуть «Миннесоту» этим летом — The Athletic

Руководство «Миннесоты Уайлд» пыталось обменять 22-летнего российского нападающего Данилу Юрова и шведского вратаря Йеспера Валльстедта на канадского форварда «Сент-Луис Блюз» Роберта Томаса. Руководство «нот» отказалось от обмена. Об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

По информации журналиста, хотя «Сент-Луис» и посчитало это предложение невыгодными, уже летом команды могут возобновить переговоры.

Напомним, Юров пополнил состав «Миннесоты» в этом сезоне. В сезоне-2025/2026 форвард провёл 73 матча в регулярном чемпионате, где отметился 12 голами и 15 результативными передачами. А также в плей-офф нападающий принял участие в девяти встречах, забросил один гол и сделал два ассиста.

Комментарии
