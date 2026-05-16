Капризов высказался о возможных переменах в «Миннесоте» после вылета из Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о возможных переменах в составе клуба на следующий сезон.

«Мы провели хороший сезон. В плей‑офф тоже играли неплохо. Думаю, вся команда почувствовала, что в этом году всё было немного иначе. Мне кажется, Куинн Хьюз хочет остаться здесь и побеждать с нами. Мы тоже очень этого хотим. Это один из лучших хоккеистов НХЛ, если не лучший. Он нам очень помогает на льду, плюс он отличный парень по жизни. Цуккарелло? Он не похож на хоккеиста, которому пора завершать карьеру. Он в хорошей форме, вряд ли он полностью развалится через один‑два сезона», — приводит слова Капризова пресс‑служба «Миннесоты».

Напомним, «дикари» вылетели в 1/4 финала плей-офф НХЛ от «Колорадо», проиграв серию 1-4.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре