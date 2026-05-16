Расписание финала плей-офф ВХЛ на 16 мая 2026 года

Сегодня, 16 мая, пройдёт первый матч финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 16 мая 2026 года (время московское):

15:00. «Югра» — «Химик».

Финал плей-офф Всероссийской хоккейной лиги проводится до четырёх побед. Следующая игра между «Югрой» и «Химиком» пройдёт в Ханты-Мансийске 18 мая. В сезоне-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги обладателем Кубка Чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.