Расписание матча финала плей-офф МХЛ на 16 мая 2026 года

Сегодня, 16 мая, пройдёт второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матча плей-офф МХЛ на 16 мая 2026 года (время московское):

13:00. «Локо» – МХК «Спартак».

Следующие матчи серии состоятся 18, 20, 22*, 24*, 26* мая.

* — при необходимости.

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».