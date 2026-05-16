Расписание матчей чемпионата мира — 2026 в Швейцарии на 16 мая

Сегодня, 16 мая, в рамках второго игрового дня состоятся шесть матчей чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 16 мая (время — московское):

13:20. Великобритания – Австрия;

13:20. Словакия – Норвегия;

17:20. Венгрия – Финляндия;

17:20. Италия – Канада;

21:20. Словения – Чехия;

21:20. Швейцария – Латвия.

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.