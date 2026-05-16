Расписание матчей Кубка Будущего — 2026 в Новосибирске

Сегодня, 16 мая, в Новосибирске продолжится международный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего». Участие в турнире принимают молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).

Расписание матчей Кубка Будущего на 16 мая 2026 года (время московское):

9:30. Беларусь U20 – Россия U18;
13:30. Россия U20 – Сборная СХЛ.

Напомним полное расписание турнира:

17 мая, воскресенье
9:30 Россия U18 – СХЛ
13:30 Россия U20 – Беларусь U20

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает Беларусь U20, в активе которой два набранных очка. Россия U20 располагается на второй строчке (2 очка), российская команда U18 — третья (0 очков), сборная СХЛ — четвёртая (0 очков).

Календарь Кубка Будущего - 2026
Турнирная таблица Кубка Будущего - 2026
