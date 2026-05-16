Главная Хоккей Новости

«Многое решает психология». Игорь Кравчук — о матчах финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о финальной серии матчей Кубка Гагарина текущего сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии — 2-1 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

— В третьем матче финала «Локомотив», вопреки прогнозам, уверенно выиграл в Казани – 4:1 и ведёт в серии – 2-1. Удивлены?
— Интересная серия, каждый матч идёт по своему сценарию. Многое решает психология. Был уверен, что Ярославль возьмёт первую игру — на волне мощнейшей победы над «Авангардом». Во второй встрече не удивился успеху Казани — она вкатилась в серию, вернула тонус после полуторанедельной паузы. А вот третий матч изначально не был понятен. В нём мне очень понравился «Локомотив» – целостная, надёжная игра, строгая в обороне и с быстрым выходом в атаку. Победа «Ак Барса» во втором матче ярославского отрезка была уверенной – и, возможно, команда где-то переоценила свои силы, оказалась не полностью готова к домашней части финала. 1:4 на табло – по делу. Хотя у Казани были отличные моменты — особенно в концовке, во время пятиминутного удаления соперника.

— Ключевой момент матча?
— В этой серии очень важно то, кто открывает счёт. Обе команды стараются действовать от обороны, поэтому первый гол сразу позволяет играть более надёжно, с запасом. Пока в серии тот, кто забивает первым, и выигрывает. Думаю, что быстрый гол «Локомотива» многое определил. «Ак Барс» чуть занервничал, начал раскрываться – а пружине «Локомотива» только это и было нужно, – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

