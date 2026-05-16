Игорь Ларионов ответил, кто может быть «Русской пятёркой» в футболе

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, с кем из футбольных людей можно сравнить легендарную «Русскую пятёрку». Напомним, «Русская пятёрка» — прозвище, которое получили российские хоккеисты клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» в 1990-х годах. В звено входили Сергей Фёдоров, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов.

— «Русская пятёрка» в «Детройте» по уровню сыгранности… С кем из футбольных людей её можно сравнить?

— По той эстетике игры, тому пониманию взаимозаменяемости, по той эффективности игры, я думаю, что всё-таки обе команды — «ПСЖ» и «Бавария» — сейчас именно в том матче, который они провели в Париже, дают полное основание, скажем, сравнивать. Потому что ты получаешь и голы, и эстетику, и драму, получаешь просто фантастический драйв, — сказал Ларионов в интервью на Okko Sport.