Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Кравчук выделил Берёзкина из «Локомотива» в матчах финала Кубка Гагарина

Игорь Кравчук выделил Берёзкина из «Локомотива» в матчах финала Кубка Гагарина
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о нападающем «Локомотива» Максиме Берёзкине. В финале Кубка Гагарина ярославская команда играет с «Ак Барсом», счёт в серии — 2:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

— Кого из игроков отметите?
— Весь плей-офф все по делу хвалят лидера «Локомотива» Александра Радулова, он действительно образец для подражания, возраст его не берёт. Но посмотрите, как рядом с Радуловым в атаке «Локомотива» вырос молодой Максим Берёзкин! Крупный, быстрый форвард – с голевым чутьём. Обратите внимание, вчера Радулов остался чуть в тени, что и понятно — в 40-летнем возрасте трудно провести 80 игр на одном уровне. Нет Радулова — сразу исчезает и молодой Сурин. А вот Берёзкин уже стал величиной независимой, самостоятельной. Вчера именно Берёзкин забил первый гол, причём в большинстве, с которым у Ярославля так много проблем. Да и в серии с «Авангардом» он тоже забрасывал важные шайбы. Интересный нападающий – под сборную! Вообще у «Локомотива» очень хорошо работает школа – и всё время растут таланты. Ещё один из них – Кирьянов, защитникам с ним тяжело, он уверенно толкается на пятачке, ведёт силовую борьбу. Думаю, за счёт подпитки молодой кровью Ярославль уже третий сезон играет в финале. И не устаёт! – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Многое решает психология». Игорь Кравчук — о матчах финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android