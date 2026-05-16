Игорь Кравчук выделил Берёзкина из «Локомотива» в матчах финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о нападающем «Локомотива» Максиме Берёзкине. В финале Кубка Гагарина ярославская команда играет с «Ак Барсом», счёт в серии — 2:1.

— Кого из игроков отметите?

— Весь плей-офф все по делу хвалят лидера «Локомотива» Александра Радулова, он действительно образец для подражания, возраст его не берёт. Но посмотрите, как рядом с Радуловым в атаке «Локомотива» вырос молодой Максим Берёзкин! Крупный, быстрый форвард – с голевым чутьём. Обратите внимание, вчера Радулов остался чуть в тени, что и понятно — в 40-летнем возрасте трудно провести 80 игр на одном уровне. Нет Радулова — сразу исчезает и молодой Сурин. А вот Берёзкин уже стал величиной независимой, самостоятельной. Вчера именно Берёзкин забил первый гол, причём в большинстве, с которым у Ярославля так много проблем. Да и в серии с «Авангардом» он тоже забрасывал важные шайбы. Интересный нападающий – под сборную! Вообще у «Локомотива» очень хорошо работает школа – и всё время растут таланты. Ещё один из них – Кирьянов, защитникам с ним тяжело, он уверенно толкается на пятачке, ведёт силовую борьбу. Думаю, за счёт подпитки молодой кровью Ярославль уже третий сезон играет в финале. И не устаёт! – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.