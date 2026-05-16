Главная Хоккей Новости

«Мало что получалось». Защитник «Ак Барса» Карпухин — об игре с «Локомотивом»

«Мало что получалось». Защитник «Ак Барса» Карпухин — об игре с «Локомотивом»
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал поражение казанского клуба от «Локомотива» (1:4) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Счёт в серии на данный момент — 2-1 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

– Ключевой момент матча, на твой взгляд?
– Даже не знаю, сложно сказать. Вообще мало что получалось. Сам себе задаю вопрос, почему так сложилось, и пока не могу найти ответ. Сейчас нужно отдохнуть, спокойно с холодной головой разобрать ошибки и готовиться к следующему матчу.

– Как остановить Паника? Ему 35 лет, а он и борется, и провоцирует, и такие голы забивает.
– Да, гол получился курьёзный. Молодец, что бьётся и старается. Возраст у него серьёзный, но он не уступает. Но нам нужно думать не только о Панике – мы играем против «Локомотива». Нужно понимать, как переиграть именно команду, а не отдельных игроков, — приводит слова Карпухина Metaratings.

