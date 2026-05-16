Игорь Кравчук ответил, наступил ли перелом в серии матчей финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук ответил на вопрос, наступил ли перелом в серии матчей финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Накануне, 15 мая, ярославцы обыграли казанцев 4:1 и повели в серии — 2-1.

— В серии наступил перелом?

— Многие ответы даст четвёртый матч. «Ак Барсу» отступать некуда, мощная и зрелая команда. Она точно не сказала своего последнего слова. После неудачи в третьей игре Казань, по идее, должна рвать и метать. Но и «Локомотиву» не нужно затягивать вторую серию подряд, поэтому нас ждёт очень ответственная игра – со стороны обеих команд.

— Ваш прогноз?

— У «Локомотива» больше кубкового опыта и глубины состава, но «Ак Барс» способен прибавить. Скорее всего, нас ждёт длинная серия, – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.