Игорь Кравчук ответил, наступил ли перелом в серии матчей финала Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук ответил на вопрос, наступил ли перелом в серии матчей финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Накануне, 15 мая, ярославцы обыграли казанцев 4:1 и повели в серии — 2-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

— В серии наступил перелом?
— Многие ответы даст четвёртый матч. «Ак Барсу» отступать некуда, мощная и зрелая команда. Она точно не сказала своего последнего слова. После неудачи в третьей игре Казань, по идее, должна рвать и метать. Но и «Локомотиву» не нужно затягивать вторую серию подряд, поэтому нас ждёт очень ответственная игра – со стороны обеих команд.

— Ваш прогноз?
— У «Локомотива» больше кубкового опыта и глубины состава, но «Ак Барс» способен прибавить. Скорее всего, нас ждёт длинная серия, – приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

