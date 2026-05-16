Беларусь U20 обыграла Россию U18 в матче Кубка Будущего — 2026

Сегодня, 16 мая, состоялся матч международного турнира среди молодёжных и юниорских команд «Кубка Будущего» между сборными Беларуси U20 и России U18. Встреча прошла на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начался в 9:30 мск. Победу со счётом 3:2 в матче одержала Беларусь.

В первом периоде белорусская команда забросила две шайбы — отличились Егор Карабань и Кирилл Севко. Во втором периоде Денис Лузанов сократил отставание в счёте — 2:1, а позднее Артём Фролов забил второй гол российской команды.

В овертайме нападающий сборной Беларуси Илья Кулаков забросил решающую шайбу, установив окончательный счёт встречи — 3:2.