Беларусь U20 обыграла Россию U18 в матче Кубка Будущего — 2026
Сегодня, 16 мая, состоялся матч международного турнира среди молодёжных и юниорских команд «Кубка Будущего» между сборными Беларуси U20 и России U18. Встреча прошла на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начался в 9:30 мск. Победу со счётом 3:2 в матче одержала Беларусь.

16 мая 2026, суббота. 09:30 МСК
Беларусь U20
Окончен
3 : 2
ОТ
Россия U18
1:0 Карабань (Фролов, Русаков) – 09:15 (5x5)     2:0 Севко (Ламан, Кулаков) – 11:20 (5x5)     2:1 Лузанов (Бадалов, Грошев) – 36:38 (5x5)     2:2 Фролов (Булгаков) – 50:22 (5x5)     3:2 Кулаков (Ламан) – 63:16 (5x5)    

В первом периоде белорусская команда забросила две шайбы — отличились Егор Карабань и Кирилл Севко. Во втором периоде Денис Лузанов сократил отставание в счёте — 2:1, а позднее Артём Фролов забил второй гол российской команды.

В овертайме нападающий сборной Беларуси Илья Кулаков забросил решающую шайбу, установив окончательный счёт встречи — 3:2.

Календарь Кубка Будущего - 2026
Турнирная таблица Кубка Будущего - 2026
