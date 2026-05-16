Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Карпухин рассказал, наступил ли перелом в серии с «Локомотивом»

Защитник «Ак Барса» Карпухин рассказал, наступил ли перелом в серии с «Локомотивом»
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин не считает, что в финальной серии матчей Кубка Гагарина с «Локомотивом» наступил переломный момент после третьей игры, в которой казанцы уступили со счётом 1:4. Счёт в серии на данный момент — 2-1 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

– Есть мнение, что в серии наступил перелом.
– Нет, я так не считаю. Это только третья игра. Конечно, проигрывать в финале всегда неприятно и обидно, но точно никакого перелома нет. Никто не сдался, вся борьба ещё впереди.

– КХЛ объявила номинантов на приз лучшему вратарю сезона, и среди них нет Тимура Билялова. Удивлён?
– Если честно, сейчас вообще не об этом думаю. Давайте сначала доиграем сезон, а потом уже будем рассуждать.

– Может, Тимур станет лучшим вратарём плей-офф?
– Конечно! — приводит слова Карпухина Metaratings.

Материалы по теме
«Мало что получалось». Защитник «Ак Барса» Карпухин — об игре с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android