Защитник «Ак Барса» Карпухин рассказал, наступил ли перелом в серии с «Локомотивом»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин не считает, что в финальной серии матчей Кубка Гагарина с «Локомотивом» наступил переломный момент после третьей игры, в которой казанцы уступили со счётом 1:4. Счёт в серии на данный момент — 2-1 в пользу ярославцев.
– Есть мнение, что в серии наступил перелом.
– Нет, я так не считаю. Это только третья игра. Конечно, проигрывать в финале всегда неприятно и обидно, но точно никакого перелома нет. Никто не сдался, вся борьба ещё впереди.
– КХЛ объявила номинантов на приз лучшему вратарю сезона, и среди них нет Тимура Билялова. Удивлён?
– Если честно, сейчас вообще не об этом думаю. Давайте сначала доиграем сезон, а потом уже будем рассуждать.
– Может, Тимур станет лучшим вратарём плей-офф?
– Конечно! — приводит слова Карпухина Metaratings.
- 16 мая 2026
