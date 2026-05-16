Бывший арбитр Юрий Карандин подверг критике судейство в плей-офф КХЛ

Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин подверг критике судейство в плей-офф Континентальной хоккейной лиги текущего сезона. В финальной серии матчей турнира играют «Локомотив» и «Ак Барс» (2-1).

«Посмотрите на НХЛ – там драки и грязь всегда оставляли в регулярном чемпионате, в плей-офф все решало чистое мастерство. У нас почему-то всё наоборот. «Гладкий» чемпионат был почище, а в плей-офф хоккей стал совсем грязным. Посмотрите, как Казань играет на пятачке Ярославля – постоянные провокации, зацепы, драчки. Точно так же действовал и сам «Локомотив» — в сериях с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Тут явная методическая ошибка. Судьи должны максимально очистить хоккей в плей-офф, чтобы игроки могли показать свои лучшие качества, расти. А у нас арбитраж, наоборот, грязную игру не просто прощает, а иногда и поощряет», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.