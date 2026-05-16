В Федерации хоккея России рассказали, где, вероятнее всего, пройдёт Кубок Первого канала

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что Кубок Первого канала в нынешнем году, скорее всего, пройдёт в Москве. Предыдущий турнир проходил в начале декабря прошлого года в Новосибирске. В последний раз Кубок Первого канала в Москве проходил в 2022 году, его победителем стала сборная Беларуси. В 2023-м и 2024-м соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

«Нынешний год посвящён 80-летию хоккея, и я думаю, что Кубок Первого канала мы, скорее всего, проведём в Москве. Учитывая, что это родина многих команд, игравших в первом чемпионате страны», — приводит слова Курбатова ТАСС.