Нападающий «Амура» Олег Ли ответил на вопрос о самых сильных легионерах в КХЛ

Нападающий хабаровского «Амура» Олег Ли ответил на вопрос, кого он считает самым сильным легионером в Континентальной хоккейной лиге. Так, Ли выбрал Шелдона Ремпала из «Салавата Юлаева».

«По моему мнению, самый сильный — Ремпал в «Салавате». Он такой мотор команды, системообразующий. От его игры очень много зависит. Я бы ещё выделил Маклауда в «Авангарде». Впечатляет его работоспособность. Несмотря на свой рост, он очень мобильный. Он ещё и хорош на вбрасываниях. Это так же важно, как в баскетболе выигрывать подборы. Тут сразу можно придумать какую-то комбинацию. Вот этих двух нападающих выделил бы», — приводит слова Ли Legalbet.