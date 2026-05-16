Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

МХК «Спартак» обыграл «Локо» во втором матче финальной серии Кубка Харламова

МХК «Спартак» обыграл «Локо» во втором матче финальной серии Кубка Харламова
Комментарии

Сегодня, 15 мая, в Ярославле завершился второй матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный «Локо» принимал МХК «Спартак» из Москвы. Победу в игре, проходившей на стадионе «Локомотив», одержали красно-белые — 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 2-й матч
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
1 : 3
МХК Спартак
Москва
0:1 Быков (Савельев) – 08:04 (5x5)     0:2 Филимонов (Гаврилов) – 26:14 (5x5)     1:2 Котков (Елезов) – 30:09 (5x5)     1:3 Кожушко – 59:35 (en)    

Первую шайбу в матче забросил Андрей Быков, во втором периоде преимущество красно-белых увеличил Максим Филимонов. На 31-й минуте хозяева сократили отставание в счёте усилиями Матвея Коткова, однако под занавес встречи «Спартак» забил ещё один гол. Его автором стал Силантий Кожушко.

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».

Следующие матчи серии состоятся 18, 20, 22*, 24* и 26* мая.

* — при необходимости.

Календарь плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Расписание финала плей-офф ВХЛ на 16 мая 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android