МХК «Спартак» обыграл «Локо» во втором матче финальной серии Кубка Харламова

Сегодня, 15 мая, в Ярославле завершился второй матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный «Локо» принимал МХК «Спартак» из Москвы. Победу в игре, проходившей на стадионе «Локомотив», одержали красно-белые — 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Первую шайбу в матче забросил Андрей Быков, во втором периоде преимущество красно-белых увеличил Максим Филимонов. На 31-й минуте хозяева сократили отставание в счёте усилиями Матвея Коткова, однако под занавес встречи «Спартак» забил ещё один гол. Его автором стал Силантий Кожушко.

Финальная серия пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».

Следующие матчи серии состоятся 18, 20, 22*, 24* и 26* мая.

* — при необходимости.