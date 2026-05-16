Сегодня, 16 мая, прошёл второй матч финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей финала плей-офф МХЛ на 16 мая 2026 года:

«Локо» — МХК «Спартак» — 1:3.

Счёт в серии на данный момент — 1-1. Финальная серия началась 14 мая в Ярославле и пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».

Следующие матчи серии состоятся 18, 20, 22*, 24* и 26* мая.

* — при необходимости.