Словакия обыграла сборную Норвегии в матче чемпионата мира — 2026

Сегодня, 16 мая, прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словакии и Норвегии. Победу в игре одержали словаки со счётом 2:1.

ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Норвегия
1:0 Поспишил (Поспишил, Княжко) – 08:15     1:1 Koblar (Бакке Ольсен) – 39:47     2:1 Гривик (Лишка, Росандич) – 48:07    

В составе сборной Словакии отличились Кристиан Поспишил и Марек Гривик, за норвежцев единственную шайбу забросил Коблар Лук Тинус.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.

