Великобритания разгромно проиграла Австрии в матче чемпионата мира — 2026

Сегодня, 16 мая, прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Великобритании и Австрии. Победу в игре одержали австрийские хоккеисты со счётом 5:2.

За сборную Австрии забивали Беньямин Нисснер, Петер Шнайдер (дубль), Пауль Хубер и Леон Вальнер. В составе Великобритании отличились Дэвид Клементс и Лиам Кирк.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная Соединённых Штатов Америки.