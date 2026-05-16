Россия U20 обыграла сборную СХЛ в матче Кубка Будущего — 2026

Сегодня, 16 мая, состоялся матч международного турнира среди молодёжных и юниорских команд «Кубок Будущего» между сборными России U20 и Студенческой хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске и началась в 13:30 мск. Победу со счётом 3:2 в матче одержала Россия.

16 мая 2026, суббота. 13:30 МСК
Россия U20
Окончен
3 : 2
Сборная СХЛ
1:0 Ильин (Лиъматов) – 26:28 (5x5)     1:1 Абитов (Хачатуров, Диль) – 38:14 (5x5)     1:2 Абитов – 43:21 (5x5)     2:2 Жаровский (Штырхунов, Суздорф) – 52:20 (5x5)     3:2 Исаев (Архипов, Штырхунов) – 55:10 (5x3)    

Голы в составе победителей забили Максим Ильин, Александр Жаровский и Дмитрий Исаев.

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает Беларусь U20, в активе которой четыре набранных очка. Россия U20 располагается на второй строчке (4 очка), российская команда U18 — третья (1 очко), сборная СХЛ — четвёртая (0 очков).

