Россия U20 обыграла сборную СХЛ в матче Кубка Будущего — 2026

Сегодня, 16 мая, состоялся матч международного турнира среди молодёжных и юниорских команд «Кубок Будущего» между сборными России U20 и Студенческой хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске и началась в 13:30 мск. Победу со счётом 3:2 в матче одержала Россия.

Голы в составе победителей забили Максим Ильин, Александр Жаровский и Дмитрий Исаев.

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает Беларусь U20, в активе которой четыре набранных очка. Россия U20 располагается на второй строчке (4 очка), российская команда U18 — третья (1 очко), сборная СХЛ — четвёртая (0 очков).