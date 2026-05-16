Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Черных: у «Авангарда» не получается использовать лучшие качества Пилипенко

Агент Черных: у «Авангарда» не получается использовать лучшие качества Пилипенко
Комментарии

Агент Александр Черных, представляющий компанию WINNERS, рассказал об интересе клубов КХЛ к нападающему «Авангарда» Кириллу Пилипенко. Контракт форварда с омским клубом рассчитан до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Пилипенко провёл 17 матчей за «Авангард» и забросил одну шайбу.

— Появляется информация, что Пилипенко интересуются такие клубы, как «Нефтехимик», «Сибирь», «Амур». Это соответствует действительности?
— На самом деле вариантов много. Интерес к Кириллу большой.

— В «Авангарде» он уже не останется?
— В руководстве «Авангарда» хотят видеть Кирилла в команде, но я не вижу смысла оставаться там, если они продолжат играть в тот же хоккей при этом же тренере. У них не получается использовать лучшие качества Пилипенко. Парень может отдать передачу через две клюшки, а вынужден бегать, играть в силовую и выбрасывать шайбу. Переход в «Авангард» — это не было желание игрока, у нас тогда были другие варианты. Но в «Северстали» тогда приняли решение продать его именно в Омск.

— При выборе команды будете обращать внимание на стиль игры, на тренера?
— 100%. Да, мы выбираем команду, где он будет именно играть, — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Нельзя взять и перечеркнуть всё хорошее». Итоги сезона «Авангарда» после драмы в плей-офф
«Нельзя взять и перечеркнуть всё хорошее». Итоги сезона «Авангарда» после драмы в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android