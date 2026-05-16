Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Калгари» не рассматривает обмен российского нападающего Матвея Гридина — Daily Faceoff

«Калгари» не рассматривает обмен российского нападающего Матвея Гридина — Daily Faceoff
Комментарии

«Калгари Флэймз» готов обменять любого игрока из состава команды, кроме четырёх хоккеистов, в числе которых российский нападающий Матвей Гридин. Об этом сообщает Daily Faceoff.

По информации источника, канадский клуб «открыт для обмена любых хоккеистов, кроме вратаря Дастина Вольфа, форвардов Матвея Гридина и Мэтта Коронато, а также защитника Зейна Парека». Одним из главных кандидатов на обмен считается нападающий Блейк Коулман.

Отметим, что в каждом из следующих трёх сезонов «Флэймз» имеют по два выбора в первом раунде драфте НХЛ.

В сезоне-2025/2026 «Калгари» не вышел в плей-офф НХЛ, заняв 14-е место в турнирной таблице Западной конференции и набрав 77 очков.

Материалы по теме
«Хоккейные боги так решили». Реакция «Монреаля» на первый гол Демидова в плей-офф НХЛ «Хоккейные боги так решили». Реакция «Монреаля» на первый гол Демидова в плей-офф НХЛ
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею? Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android