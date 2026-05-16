«Калгари» не рассматривает обмен российского нападающего Матвея Гридина — Daily Faceoff

«Калгари Флэймз» готов обменять любого игрока из состава команды, кроме четырёх хоккеистов, в числе которых российский нападающий Матвей Гридин. Об этом сообщает Daily Faceoff.

По информации источника, канадский клуб «открыт для обмена любых хоккеистов, кроме вратаря Дастина Вольфа, форвардов Матвея Гридина и Мэтта Коронато, а также защитника Зейна Парека». Одним из главных кандидатов на обмен считается нападающий Блейк Коулман.

Отметим, что в каждом из следующих трёх сезонов «Флэймз» имеют по два выбора в первом раунде драфте НХЛ.

В сезоне-2025/2026 «Калгари» не вышел в плей-офф НХЛ, заняв 14-е место в турнирной таблице Западной конференции и набрав 77 очков.