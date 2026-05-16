Сушинский ответил, кто станет обладателем награды лучшему вратарю сезона КХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский выразил мнение, что обладателем награды лучшему вратарю по итогам сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги станет Даниил Исаев из «Локомотива». Помимо Исаева, на награду претендуют голкипер «Авангарда» Никита Серебряков, а также Семён Вязовой из «Салавата Юлаева».

«Если бы Серебряков играл в финале Кубка Гагарина, то точно победил бы. Его огромная заслуга, что «Авангард» прошёл так далеко. Но, учитывая, что «Локомотив» играет в финальной серии, то наверняка награда уйдёт к Исаеву, хотя у него было много ошибок в серии с тем же «Авангардом», — приводит слова Сушинского Metaratings.

Исаев в минувшем регулярном чемпионате провёл 56 матчей, в которых одержал 30 побед при надёжности 1,89 и 92,7% отражённых бросков. В текущем плей-офф на его счету 18 игр с коэффициентом надёжности 1,75 и 93,1% сейвов.

Обладателя награды лучшему вратарю назовут на церемонии закрытия сезона 28 мая.