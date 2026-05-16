Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский ответил, кто станет обладателем награды лучшему вратарю сезона КХЛ

Сушинский ответил, кто станет обладателем награды лучшему вратарю сезона КХЛ
Комментарии

Чемпион мира Максим Сушинский выразил мнение, что обладателем награды лучшему вратарю по итогам сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги станет Даниил Исаев из «Локомотива». Помимо Исаева, на награду претендуют голкипер «Авангарда» Никита Серебряков, а также Семён Вязовой из «Салавата Юлаева».

«Если бы Серебряков играл в финале Кубка Гагарина, то точно победил бы. Его огромная заслуга, что «Авангард» прошёл так далеко. Но, учитывая, что «Локомотив» играет в финальной серии, то наверняка награда уйдёт к Исаеву, хотя у него было много ошибок в серии с тем же «Авангардом», — приводит слова Сушинского Metaratings.

Исаев в минувшем регулярном чемпионате провёл 56 матчей, в которых одержал 30 побед при надёжности 1,89 и 92,7% отражённых бросков. В текущем плей-офф на его счету 18 игр с коэффициентом надёжности 1,75 и 93,1% сейвов.

Обладателя награды лучшему вратарю назовут на церемонии закрытия сезона 28 мая.

Материалы по теме
Галимов против Сурина, Исаев против Билялова. Главные противостояния финала Кубка Гагарина Галимов против Сурина, Исаев против Билялова. Главные противостояния финала Кубка Гагарина
Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею? Кросби, Селебрини или Ткачук. Кто станет главной звездой ЧМ-2026 по хоккею?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android