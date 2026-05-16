«Он выглядел великолепно». Лунделль — о возвращении Баркова на лёд

Нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль высказался о возвращении на лёд форварда команды Александра Баркова. Оба хоккеиста выступают в НХЛ за «Флориду Пантерз». Барков принял участие в первом матче ЧМ-2026 с Германией (3:1), сыграв в официальном матче впервые с июня прошлого года.

«Он выглядел великолепно, был сильным и быстрым. Это тот самый Барки, которого мы видели раньше. Он всегда способен нас удивить, и мы все рады видеть его на льду», – приводит слова Лунделля официальный сайт НХЛ.

В этой встрече Барков сделал голевую передачу Лунделлю, трижды бросил в створ ворот и выиграл восемь из 11 вбрасываний.

Текущий сезон НХЛ Барков пропустил из-за операции на связках колена. «Флорида» не вышла в плей-офф, заняв 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.