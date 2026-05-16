«Он выглядел великолепно». Лунделль — о возвращении Баркова на лёд
Нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль высказался о возвращении на лёд форварда команды Александра Баркова. Оба хоккеиста выступают в НХЛ за «Флориду Пантерз». Барков принял участие в первом матче ЧМ-2026 с Германией (3:1), сыграв в официальном матче впервые с июня прошлого года.

ЧМ-2026 . Группа A
15 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 1
Германия
1:0 Лунделль (Терявяйнен, Барков) – 08:33 (pp)     2:0 Пульюярви (Терявяйнен, Лунделль) – 43:05 (pp)     2:1 Лойбль (Гаванке) – 48:09     3:1 Рятю (Мяэналанен, Пульюярви) – 55:25    

«Он выглядел великолепно, был сильным и быстрым. Это тот самый Барки, которого мы видели раньше. Он всегда способен нас удивить, и мы все рады видеть его на льду», – приводит слова Лунделля официальный сайт НХЛ.

В этой встрече Барков сделал голевую передачу Лунделлю, трижды бросил в створ ворот и выиграл восемь из 11 вбрасываний.

Текущий сезон НХЛ Барков пропустил из-за операции на связках колена. «Флорида» не вышла в плей-офф, заняв 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

