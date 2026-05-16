Рыбин высказался о победе «Локомотива» над «Ак Барсом» в третьем матче серии

Тренер по развитию хоккейного клуба «Сочи» Максим Рыбин прокомментировал победу «Локомотива» над «Ак Барсом» (4:1, 2-1) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Я удивляюсь ходу серии. Как в первом матче Ярославль обыграл «Ак Барс», затем Казань не дала шансов «Локомотиву». А в третьем матче «Ак Барсу» даже зацепиться не за что было! Просто катком проехались и всё», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах победил омский «Авангард», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4-1).