Капитан «Металлурга» Маклюков — о Канцерове: самое время попробовать свои силы в НХЛ

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал подписание нападающим Романом Канцеровым трёхлетнего контракта с «Чикаго Блэкхоукс».

«Ромка – трудолюбивый и ответственный человек! Он голоден до побед и по-спортивному злой! Считаю, после такого успешного сезона, когда он стал лучшим снайпером чемпионата, самое время попробовать свои силы в НХЛ. Безусловно, для нас это потеря. Что касается того, как и кем его заменить, – это уже вопрос для руководства клуба», – приводит слова Маклюкова Metaratings.

14 мая 21-летний Канцеров официально заключил с «Чикаго» соглашение новичка сроком на три года. Канцеров – воспитанник «Металлурга». На драфте НХЛ 2023 года он был выбран под общим 44‑м номером.

В сезоне-2025/2026 Канцеров стал лучшим снайпером в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 36 шайб. В 63 матчах регулярки на его счету 64 (36+28) очка. В плей-офф он провёл 15 игр и набрал 8 (4+4) очков.